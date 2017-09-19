رئيس بلدية صبيا يقف على الخدمات المقدمة لقرى الطمحة

وقف رئيس بلدية محافظة صبيا ســفـر بن سعد آل زاحـم الشهراني يرافقه رئيس المجلس البلدي أحمد بن علي قاضي وعدد من أعضاء المجلس ، اليوم ، على الخدمات المقدمة لقرى الطمحة والوقوف على احتياجات الأهالي.

وخلال الجولة أوضح آل زاحـم أن سفلتة وإنارة قرى الطمحة تحت إجراءات الترسية ، حيث سبق للبلدية دراسة احتياج تلك القرى لخدمة السفلته والإنارة وتم إدراجها ضمن بنود أحد المشروعات المعلن عنها.

وأوضح الشهراني أنه عند استكمال إجراءات الترسية التى ستكون قريباً بمشيئة الله سوف يتم البدء في التنفيذ حسب ماهو مخطط له بالتنسيق مع المجلس البلدى لعمل الأولويات المناسبة.

وأشار رئيس البلدية إلى أنه تم الوقوف على مشروع درء أخطار السيول المنفذ سابقاً لحماية القرى من مخاطر السيول من أجل عمل صيانة عاجلة لذلك المصد .