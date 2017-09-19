وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (7) وظائف شاغرة، في مجال الإحصاء ونظم المعلومات وهندسة الحاسب الآلي، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير فأعلى، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- مهندس/ مبرمج مستودعات قواعد البيانات: بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو نظم المعلومات المجالات المشابهة، 8 سنوات فأكثر في مستودعات قواعد البيانات ونماذج البيانات التحليلية ويفضل في أدوات أوراكل تحديدًا.

2- مهندس/ مبرمج ذكاء الأعمال والبوابات الالكترونية: بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو نظم المعلومات المجالات المشابهة، 8 سنوات فأكثر في أنظمة ذكاء الأعمال والتحليل (BI AND ANALYTICS) ويفضل في أدوات أوراكل تحديدًا.

3- خبير في المؤشرات الإحصائية: ماجستير أو أعلى في الإحصاء أو التخصصات ذات العلاقة، 10 سنوات فأكثر في المؤشرات الإحصائية لدى جهات إحصائية متخصصة أو منظمات إحصائية دولية.

4- مهندس في التكامل وتشارك البيانات: بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو الشبكات أو نظم المعلومات المجالات المشابهة، 10 سنوات فأكثر في قواعد البيانات (أوراكل) والعمل على أدوات وحلول تكامل البيانات واستخراج وتحميل وتحويل البيانات وتشارك البيانات وجودة البيانات.

5- مهندس إدارة البنية التحتية والتشغيل: بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو الشبكات أو نظم المعلومات المجالات المشابهة، 10 سنوات فأكثر في إدارة البنية التحتية والشبكات لدى جهات حكومية أو مؤسسات كبرى ببيئات عمل تقنية متنوعة.

6- خبير في جودة البيانات الإحصائية: بكالوريوس أو أعلى في الإحصاء أو الرياضيات أو الهندسة أو المجالات المشابهة، 10 سنوات فأكثر في المؤشرات الإحصائية لدى جهات إحصائية متخصصة أو منظمات إحصائية دولية أو شركات تقدم خدمات إحصائية للجهات والمنظمات الإحصائية.

7- خبير أول في المؤشرات الإحصائية: ماجستير أو أعلى في الإحصاء أو التخصصات ذات العلاقة، 15 سنة فأكثر في المؤشرات الإحصائية لدى جهات إحصائية متخصصة أو منظمات إحصائية دولية.

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