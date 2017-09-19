اللواء العمري : نعيش اوج نهضتنا وفاءا وعرفانا لحكومتنا الرشيدة

عبر مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني الذي وصفه بعيد الوطن والمواطن. و الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والاسرة المالكة وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني لمملكتنا الغالية ..

وأضاف اللواء العمري: انه شعور لا يضاهيه شعور ونحن نعيش أوج نهضتنا الخالدة , ووفاء وإخلاص أبنائه وحرص قيادته الرشيدة وقربها من شعبها الوفي في كل شبر من هذه الارض الغالية. إننا في هذا اليوم نفخر بسيرة بطل أرسى دعائم راسخة للوطن وأجياله القادمة. وبين ان اليوم الوطني يجسد تاريخا مليئا بالإنجازات العظيمة في مسيرة مملكتنا منذ أن أسس لبنتها الأولى المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله ووضع المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأسـس لمستقبل مشرق وأرسى دعائم الأمن للشعب السعودي.. واشار الى أن الاحتفال باليوم الوطني مميز هذا العام ونحن نعيش هذه الفرحة مع جميع أبناء منطقة جازان والوطن في كافة مناطقه في صور تبين مدى اللحمة بين الوطن والمواطن, تجعلنا نقف باعتزاز أمام تاريخ مملكتنا الحافل بالمنجزات وبصور الوفاء للشعب السعودي العظيم. وهو تاريخ صنعه قادة هذه الأمة منذ توحيدها على يد المغفور له الملك عبد العزيز الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الذي أكد ومن خلال ما قام به من منجزات لخدمة الاسلام والمسلمين وما اتخذه من قرارات للدفاع عن المقدسات الاسلامية ، والحفاظ على مصالحها واستقرارها،

ولفت اللواء العمري إلى الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة لجهاز الدفاع المدني وما وفرته للقطاع في منطقة جازان من الأليات الحديثة والمعدات والتجهيزات المتطورة بما يضمن الحفاظ على أرواح السكان وممتلكاتهم في حال حدوث الأزمات والحوادث وحالات الطوارئ لاقدر الله.

وأضاف اللواء العمري : اليوم وكل يوم يحق لنا ان نفخر بمملكتنا وحكامها بعد هذه السنوات من مسيرة التنمية والعطاء والاستقرار على كافة الأصعدة سواءً المحلية أو الإقليمية أو الدولية , وبين أن جميع ضباط وافراد الدفاع المدني بمنطقة جازان يبادلون قيادتهم الحكيمة ووطنهم الغالي في يومه المجيد التهاني ويتفاعلون بتلقائية وعفوية وحب تجاه الوطن وكل ذرة من ترابه. سائلا المولى عز وجل ان يوفق قيادتنا الرشيدة لكل خير وأن يجنب بلادنا الحساد والحاقدين على أمننا واستقرارنا