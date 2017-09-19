خطوات عملية .. لريادة عالمية ..!

الشكر والعرفان والولاء لقيادتنا الرشيده سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيزنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اعتماد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمسماها الجديد وتكليف الهيئة الملكية بإدارتها وتشغيلها

إن للصناعات التحويلية اهميه عميقه في التاريخ الاقتصادي لتعزيز رؤوس الأموال والطبقة العاملة ، وقد قامت الصناعات التحويلية في ١٧٦٠- ١٨٤٠م من الحرف اليدوية الى التطبيقات الالية ، حيث تساهم الصناعات التحويلية في رفع اقتصاد البلدان ومستويات المعيشه للفرد والمجتمع.

لقد حققت المملكه العربيه السعوديه قفزات تنموية كبرى جعلتها في مصاف اكبر ٢٠ دوله ضمن منظومة الاقتصاد العالمي وهذا إنجاز عظيم لدوله فتيه مثل مملكتنا ، وما التوجيه بتكليف الهيئة الملكية التي تشهد تطور كبيرا وانجازات ونجاحات متتالية الا دليل واضح على التخصصية والسعي نحو الإنجاز.

ان مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تقع على ١٠٣ ملايين متر مربع بموقعها المتميز على شاطئ محافظة بيش التي تبعد عن مدينة جازان ٦٦ كيلو متر شمالا وبرأس مالها الضخم المتاح حاليا مبلغ ١٠٠ مليار ريال سعودي ستوفر ٥٠٠ الف فرصه وظيفية للسعوديين بالمدينه ومن المتوقع ان يتضاعف هذا المبلغ خلال السنوات القادمة وزيادة حجم المشاريع التنموية سوف تشمل الصناعات التحويلية الثقيله والعسكريه على نهج مدينتي الجبيل ورأس الخير للصناعات التعدينية . وهي خيار إستراتيجي لأمن المملكه ألعربيه السعوديه والاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكريه الخفيفه وربما الثقيله مستقبلا كما أن هذه الصناعات تهتم كذلك بالصناعات الثانوية مثل الموارد البشرية وأسلوب المعيشه وعمليات تبادل التقنيات والتجارة وفرص التوظيف والتعليم والإسكان وكل المجلات العريضه من الأنشطة الاقتصاديه والاجتماعيه.

المتابع يجد ان صدور القرار السامي بتاريخ ٢٢/ ١٢ /١٤٣٨ ذو ابعاد استراتيجية تتفق مع رؤية ( ٢٠٣٠ ) لنقل المعرفه والتقنيات المتوفرة والصناعات التحويلية من كبريات الشركات العالميه المتخصصة في هذه المجالات الى المملكه برؤوس اموال لتقدر ب ٢ تريليون ريال لتصبح المملكه من كبريات دول العالم الصناعي خلال فتره قصيره ان شاء الله في ظل هذا التحول المبشر للمملكه وابنائها وفق رؤية ( ٢٠٣٠ ).

لقد كان اختيار جازان لهذا المشروع العملاق سليما وموفقا لما تتمتع به من موقع استراتيجي بالقرب من الاسواق المحليه والعالميه وما ستوفرمن فرص استثماريه متميزة لإقامة علاقات تجاريه بين اسيا وافريقيا فضلا عن توفر فرص استثماريه في مجالات متعددة.

وأختم بالدعاء بأن يحفظ الله لنا ولاة امرنا جميعا وان يحفظ على المملكه أمنها وأمانها ، وباسمي وباسم أهالي جازان نقول شكرا سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز، شكرا سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، الشكر موصول لسيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان رجل التنميه بمنطقة جازان والشكر لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان على كل ما يقوم به في شتى المجالات.

شكرا لكل مواطن ومواطنه صالحين مخلصين لدينهم ثم مليكهم ووطنهم وخيب امال كل حاقد وخائن لديننا ولوطننا وولاة امرنا.

بقلم. الشيخ سعود بن محمد الغزواني نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جازان التجاريه والمتحدث الرسمي للغرفه.