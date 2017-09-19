ضبط كميات من الحشيش والقات بالعارضة وبلغازي

تمكن رجال الأمن بشرطة منطقة جازان ممثلة في مركزي العارضة وبلغازي من ضبط كميات من الحشيش المخدر والقات المحظور في عمليتين منفصلتين رغم الإحترافية والأسلوب الإجرامي المبتكر الذي أنتهجه المهربين ولكن اليقظة الأمنية بتوفيق الله تعالى كانت لهم بالمرصاد.

وتمكن رجال الأمن بشرطة محافظة العارضة في العملية الأولى من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر أثناء محاولته تهريب كميات من الحشيش المخدر رغم قيامه بإخفائها بطريقة محكمة داخل خزان الوقود ولكن اليقظة الأمنية بعد توفيق الله كانت له بالمرصاد حيث عثر بحوزته على 30 بلاطة من الحشيش المخدر.

وفي العملية الثانية تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة بلغازي من الإطاحة بوافد أسيوي حاول تهريب 140 حزمة من القات المحظور وذلك بإخفائها داخل برميل خاص بالديزل بحوض المركبة التي يستقلها من نوع بكب نيسان.

ورغم الطريقة الإحترافية والأسلوب الإجرامي المبتكر الذي أنتهجه المهربان في هذه العمليتين إلا أن حيلتهما لم تنطلي على رجال الأمن حيث كانوا لهم بالمرصاد، وتم بعثهما رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.