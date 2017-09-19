بالفيديو والصور .. أفراح الفيفي والغزواني بالرياض

‏‎شهدت قاعة الاصايل للاحتفالات بالرياض يوم السبت ليلة

‏‎الاحد ٢٥-١٢ – ١٤٣٨ه حفل زواج الشاب يحيى جبران الحكمي الفيفي علي كريمة الشيخ يحيى علي الغالبي الغزواني

‏‎وحضر عدد كبير من أقارب العائلتين واحبابهم واعيان فيفاء مشاركين ومباركين ومحملين بالهدايا وقد تخللت المناسبة أحياء العادات والتقاليد من العرضات الشعبية والاهازيج الشعرية ابتهاجا بالمناسبة ……

‏‎نصوص مشاركة كل من المبدع الشاعر سلمان قاسم الحكمي الفيفي ونجله الشاعر سلطان بن سلمان قاسم الحكمي الفيفي وعم العريس جابر احمد الحكمي الفيفي

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ترحيب جابر احمد:

من رياض العاصمه قصر الأصايل..

يُعلن الترحيب بجموع القبايل..

راية البيضا لهم..

شرفونا بالحضورا..

زاد نور الحفل نورا..

وهذا من طيب اصلهم..

ساقهم طيب الاصل من كل دار وكل ديره.

مرحبا بعداد قطرات الهمايل..

ياهل معروفن وروفن والجمايل..

شاق عيني وصلهم..

هات لي عودا البخورا..

ودليل البن فورا..

جاهزن كيفن لهم..

كيف خولاني وحنا ذا نقهويه ونديره.

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تكثيرة سلطان بن سلمان

لاح برّاق الشعر يخطف خطيفي..

راعده صوت الصحب..

هايضه بالمدح يمطر من قنيفي..

ما تغطيه السحب..

من بغى يدرك علوم الطيب في المحفل تأمّل.

قوم بلغازي الشيم بحرن عنيفي..

من يضده ينسحب..

واهل فيفاء علمهم عل كيف كيفي..

علم ناموسن يحب..

قوتين العدو يخسى في لقاهم ما يصمّل.

ابن احمد شهم والخاطر نظيفي..

بين ربعه يحتسب..

وابن علي(ن) كالمثل شهمن مضيفي..

مكسبن وايضاً كسِب..

قنف طيب وقنف جود اهتاض يالوادي وحمّل.

قدّر الله ينبني قصرن منيفي..

بالاصاله والحسب..

والتقوا شهمين غزواني وفيفي..

واكملوهو بالنسب..

في سلوم القبيله ما عد بقي شيٍّ يكمّل..

يا وجوه الخير والجود الكثيفي..

جينا عل حسب الطلب..

بارك الله عرسكم و ادعي بطيفي..

دعوه من جوف امقلب..

خيركم مكثور يا اهل الطيب والعلم المجمّل.

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طرح حسن يحي العبدلي

وطرح سلام الله تسليمن معانيهو تناسبي* تناسب اهل العانية واضيوفهم رفقة ولجنبي* ما يبقي الحقر* بعداد يومن لاح براقو وساق النو واقتوى* ضيفن ولاني شاعرلكن ماقصر فواجبي* جينا نلبي دعوة الداعين والعداد يحسبي* والكل معتبر* والعذر منكم كان طيف القول ماوصل لمستوى*

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ترحيب سلمان قاسم :

يحيى وابويحيى مهمّتهم مهمّتي..

يامرحبا يامن حضر واشهد فذمتي..

اني انتظر متى..

الوضع يصبح عام فـ القلب المصمّتي..

يبغى يقول تـقدّمـوا وارقـوا لقمّتي..

راسـي لمـن أتى..

في كل عينن مجلسن وفوق جعد الراس منتزه.

يااضياف مبداكم جلى همّي وظلمتي..

والحفـل زان وزاد فـي عزمي و أزمتي..

بوجودكم عتا..

عبر أيميل الطيب قولي ما يفرمتي..

لـذلـك ، الشايب يرحّب عـبـر كلمتي..

ويرحّب الفتى..

بعداد مايعلم به الله واعذروني الحصر معجزه .

كنت احسب الهمّه تحت حكمي وحكمتي..

واني على ختم الثنا وضعت بصمتي..

نصرن مثبّتا..

لـكـن دنّـي يـابـيـوت الشـعـر واصمتي..

قـدرن لعبدالله تـعـدّا حـدود خـدمـتـي..

لابـد نصمتا..

والشعر معنز بس قد يفنى القوي من كف معنزه .

هذا وقد وجّه ابو العريس جبران احمد كلمة شكر وتقدير لكل من حضر وشرف الحفل بحضوره ، وخص الشاعر الكبير سلمان قاسم واولاده بالشكر الجزيل على ماساهموا به من اجل إنجاح الحفل وتميزه

واختتم كلمته بالدعاء لهم بالصحة والعافيه والسعادة والتوفيق وبقائهم فخراً لقبيلة الحكمي خاصة وقبائل فيفاء بشكل عام

