نورة العقيلي الى رحمة الله

ينعى أبناء عبدالعزيز السليمان العُقيلي، والدتهم (نورة عبدالله الناصر العُقيلي)، والدة رئيس تحرير (جريدة الوطن) السابق الاستاذ سليمان العقيلي، واخوانه وأخواته.

وستتم الصلاة عليها بعد صلاة العِشاء هذا اليوم الثلاثاء 28 ذوالحجة 1438 الموافق 19 سبتمبر 2017 في جامع ابن رخيص بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم.

غفر الله لها ورحمها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

للعزاء جوال رئيس تحرير (جريدة الوطن) السابق، ابنها سليمان:

050 577 7697

{إنا لله وإنا إليه راجعون}.