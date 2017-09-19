إلغاء كأس ولي العهد ومسمى “دوري جميل”

أصدرت الهيئة العامة للرياضة اليوم (الثلاثاء) عدة قرارات مهمة شملت عددا من القضايا، أهمها ما يتعلق بالدوريات والبطولات السعودية، وأخرى بقضايا عالقة أثارت جدلا واسعا.

وقررت الهيئة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسها تركي آل الشيخ إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة دوري الأندية الممتازة، مع التأكيد على أن شركة عبداللطيف لازالت راعية للبطولة، حيث تم تغيير المسمى وليس إلغاء العقد.

كما أقرت إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتباراً من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس (السوبر).

ووجهت الهيئة بإحالة قضية حارس مرمى الأهلي محمد العويس أثناء انتقاله من ناديه الشباب، إلى هيئة التحقيق للبت في ملابسات القضية.

وفي قضية لاعب النصر عوض خميس وتعاقده مع نادي الهلال، وجهت الهيئة بسرعة البت فيها لدى مركز التحكيم الرياضي.

كما وجهت بإطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على دوري الدرجة الأولى، ورفع مكافآت كأس الملك إلى ١٠ ملايين ريال للمركز الأول و٥ ملايين ريال للمركز الثاني.

كما وجه رئيس هيئة الرياضة بتشكيل لجنة لوضع حلول تراكم مكافآت الحكام خلال شهر من تاريخه، وكلف اتحاد القدم بتقديم دراسة حول ايجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق ومعايير دقيقة.

وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل القادمة للموسم الحالي لأندية للمحترفين ولاعبين لأندية الأولى.