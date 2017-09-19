“مجلس الوزراء”: إقرار تعديلات على “ضريبة الدخل”

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التعديلات على نظام ضريبة الدخل الصادرة بمرسوم ملكي رقم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ.

وأوضح المجلس أن تلك التعديلات المشار إليها ستسري اعتباراً من بداية السنة المالية التالية للموافقة عليها، باستثناء الأحكام التي حُدد لها تاريخ سريان آخر.

كما قرر المجلس بأن تُودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان، للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.

وهذه المبادرات هي (مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية).