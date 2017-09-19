ولي العهد يستقبل وزير دفاع بريطانيا | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

ولي العهد يستقبل وزير دفاع بريطانيا

ولي العهد يستقبل وزير دفاع بريطانيا
جدة - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة “الثلاثاء” مع معالي وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة آليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

بعد ذلك وقع سمو ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وعدد من المسؤولين العسكريين في المملكة المتحدة.

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