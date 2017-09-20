هذه هي طريقة تحويل رسائل “واتس اب” الصوتية إلى نصوص مكتوبة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

هذه هي طريقة تحويل رسائل “واتس اب” الصوتية إلى نصوص مكتوبة

هذه هي طريقة تحويل رسائل “واتس اب” الصوتية إلى نصوص مكتوبة
فيفاء تك - متابعة

يجد بعض مستخدمي تطبيق الرسائل الفورية الأشهر “واتس اب” صعوبة في معرفة فحوى الرسائل الصوتية، إما لضعف الشبكة أو لانشغال المستخدم في اجتماع أو تواجده في مكان عام.

لذا لجأ مطورو البرمجيات إلى تفعيل أدوات يستطيع المستخدم من خلالها تحويل تلك الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية مكتوبة، لتفادي تلك المواقف المحرجة وللتسهيل على مستخدمي التطبيق.

ولتحويل رسائلك الصوتية إلى نصوص مكتوبة يمكنك اتباع الخطوات الآتية، علما بأن الخاصية متوفرة لمستخدمي نظامي أندرويد و IOS (آيفون)..

لأجهزة أندرويد…

1 – للبدء، عليك تحميل وتثبيت تطبيق Transcriber for WhatsApp على جهازك.

2- افتح التطبيق، وقم بتخطي رسائل الترحيب التي ستظهر لك. في النهاية اضغط على كلمة Done في الركن السفلي الأيسر للمتابعة.

3 – الآن أصبح التطبيق جاهزاً. قم بفتح أي دردشة لك في واتس اب، حيث توجد الرسالة الصوتية التي تريد تحويلها. انقر مع الاستمرار على الرسالة الصوتية لتحديدها. ثم انقر على أيقونة السهم في الشريط العلوي. من قائمة الخيارات التي تظهر، حدد Transcriber.

4- هذا كل شيء. التطبيق الآن سيقوم بتحويل الصوت تلقائياً إلى نص وعرضه على الشاشة.

لأجهزة آيفون…

1- في البداية، قم بتحميل وتثبيت تطبيق Audio to Text for WhatsApp المجاني من الأبستور على الآيفون الخاص بك.

2- الآن، افتح التطبيق وامنحه الإذن للوصول إلى التعرف على الكلام.

3- توجه إلى دردشة واتس اب التي تحتوي على المقطع الصوتي. اضغط مع الاستمرار على الرسالة الصوتية التي ترغب في تحويلها وحدد Forward.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، اضغط على أيقونة Share في أسفل اليمين.

4- وأخيرا، في قائمة الخيارات التي ستظهر لك، حدد Audio to Text. هذا كل شيء، سيقوم التطبيق الآن بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص تلقائياً.

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