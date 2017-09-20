أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس وأعضاء “غرفة جازان” التجارية ..

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ وأعضاء مجلس إدارة الغرفة .

واطلع سموه خلال الاستقبال على عرض عن أبرز الخطط والأهداف التي يسعى مجلس إدارة الغرفة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة , فيما دشن سموه شعار الغرفة وهويتها الجديدة , والذي يأتي ضمن خطوات الغرفة التطويرية لخدماتها التي تقدمها لمنتسبيها ورواد الأعمال في مختلف المجالات الصناعية والتجارية ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأكد سمو أمير المنطقة بالنيابة أهمية الدور الذي تقوم به غرفة جازان في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مبرزا سموه الإمكانات التي تمتاز بها منطقة جازان في جميع المجالات وما تشهده المنطقة من تطور في المشروعات الاستثمارية، مما يعزز دور الغرفة في خدمة المنطقة بشكل أكبر، متمنيا التوفيق لأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

من جانبه ثمن رئيس غرفة جازان ، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ودعمه المتواصل لعمل وأعضاء الغرفة التجارية، سائلا الله أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.