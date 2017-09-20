بعد توجيهه بصامطة قبل عام.. أهالي الموسم يستبشررن بعودة القاضي

استبشر أهالي مركز الموسم الحدودي منذوا الاسبوع الماضي بعد عودة القاضي المنتدب الشيخ بركات الكلاس لمباشرة القضايا والمعاملات بمبنى المحكمة بالموسم يوم الاحد من كل أسبوع , بعد عام من اخر قضية نظرت بالمحكمة وصدور توجيه بمباشرة النظر في القضايا والمعاملات بمبنى محكمة صامطة العامة نظرا للأوضاع الراهنة على الحدود ويأتي مباشرة فضيلة القاضي لتبين عما يعيشه الاهالي من أمن وامان بالمركز الحدودي بفضل الله ثم بفضل الجنود البواسل المرابطين على الحدود

حيث قدم مشائخ وأهالي مركز الموسم شكرهم لرئيس مجلس القضاء الاعلى معالي الشيخ وليد الصمعاني على هذه اللفته بالموافقة على مباشره القاضي المنتدب بالنظر في القضايا والمعاملات في نفس مبنى المحكمة تخفيفا من مشقة الطرق على المواطنين وكبار السن والارامل وتسهيلا لهم . وناشد المشائخ والاهالي رئيس مجلس القضاء الاعلى بتلمس طلبهم والتمديد لفضيلة القاضي المنتدب الحالي بالمحكمة لإنهاء معاملاتهم والنظر في القضايا المتراكمة من عهود سابقة.