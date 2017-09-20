‏‫أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعا من المواطنين | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

‏‫أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعا من المواطنين

‏‫أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعا من المواطنين
فيفاء أون لاين ـ جازان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , في مجلس الجلسة الأسبوعية بقصر الإمارة مساء اليوم ، جموعاً من المواطنين وأسر الشهداء بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه .
واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما اللـــَّه – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية .
وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر اللقاء معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، ووكلاء إمارة منطقة جازان ، وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*