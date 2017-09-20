هكذا ستكون أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر المقبل

ذكرت مصادر إن أسعار الوقود ستزيد في المملكة بدءاً من شهر نوفمبر بنسبة 80 %، لافتة إلى أن بنزين “91” سيزيد 60 هللة، وسيباع بسعر 1.35 ريال، بدلاً من 75 هللة، على أن يزيد سعر بنزين “95” من 72 هللة، ليباع بسعر 1.62 ريال.

وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، أن أسعار وقود السيارات ستصل إلى 18 ريالاً لنفس الكمية التي تباع حالياً بـ 10 ريالات، وستصل إلى 36 ريالاً للكميات التي تعبأ حالياً بـ 20 ريالاً، فيما ستصل الكميات الحالية التي تباع بـ 30 ريالاً إلى 54 ريالاً، والكميات التي تباع حالياً للمستهلك بـ 40 ريالاً إلى 72 ريالاً.