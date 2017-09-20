هكذا ستكون أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر المقبل | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

هكذا ستكون أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر المقبل

هكذا ستكون أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر المقبل
فيفاء أون لاين - متابعة

ذكرت مصادر إن أسعار الوقود ستزيد في المملكة بدءاً من شهر نوفمبر بنسبة 80 %، لافتة إلى أن بنزين “91” سيزيد 60 هللة، وسيباع بسعر 1.35 ريال، بدلاً من 75 هللة، على أن يزيد سعر بنزين “95” من 72 هللة، ليباع بسعر 1.62 ريال.

وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، أن أسعار وقود السيارات ستصل إلى 18 ريالاً لنفس الكمية التي تباع حالياً بـ 10 ريالات، وستصل إلى 36 ريالاً للكميات التي تعبأ حالياً بـ 20 ريالاً، فيما ستصل الكميات الحالية التي تباع بـ 30 ريالاً إلى 54 ريالاً، والكميات التي تباع حالياً للمستهلك بـ 40 ريالاً إلى 72 ريالاً.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*