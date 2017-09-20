“التأمينات”: تعويضات “ساند” تستمر 12 شهراً بشرط ..

أخبار 24 20/09/2017 5,298 تعبيريه8 تعبيريه

تعبيريهأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن برنامج “ساند” لتعويض المواطنين المفصولين عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم، يعوض المواطن لمدة 12 شهراً متواصلة أو متقطعة تصل إلى 60% من الراتب في بعض الحالات.

وأضافت المؤسسة، أن المواطن الذي يفصل من عمله بعد أن يستمر فيه لعام كامل، أو لم يجدد عقده بعد انتهائه، يستحق تعويضاً شهرياً عبر “ساند” يصل لـ60% من متوسط الراتب في 3 أشهر الأولى إذا عمل الموظف 12 شهراً خلال الـ36 شهراً التي سبقت تسجيله بـ”ساند”، ينخفض التعويض إلى 50% في بقية الشهور.

يذكر أن التأمينات الاجتماعية أطلقت برنامج ساند لتعويض السعوديين الذين يفصلون عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، واشترطت للتسجيل في البرنامج ألا يتعدى العمر 60 عاماً، وأن يكون قادراً على العمل، وألا يكون موظفاً في جهة أخرى، وأن يكون عاطلاً عن العمل لمدة لا تزيد على 90 يوماً.

كما اشترطت ألا يكون مفصولاً عن العمل لسبب يعود إليه، وألا يكون لديه نشاط تجاري، وألا يكون مسجلاً في برنامج “حافز”، وألا يكون راعياً لعامل أجنبي باستثناء العاملين المنزليين، وأن يكون مقيماً في المملكة لمدة أقلها 60 يوماً خلال تسجيله في البرنامج، وأن يكون قد ساهم في دعم برنامج “ساند” لمدة 3 سنوات ولمدة أقلها 12 شهراً.