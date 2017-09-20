​”طيران أديل” تخصص مقاعد منعزلة للسيدات على رحلاتها

أعلنت شركة “طيران أديل” تخصيص مقاعد منعزلة للسيدات على رحلاتها الداخلية؛ لمنحهن الراحة والخصوصية، وسماحها بسعة 10 كجم مجاناً من حقيبة مقصورة وغرض شخصي بمقاسات محدودة.

وقدمت الشركة في أولى رحلاتها الداخلية أسعاراً تبدأ بـ 48 ريالاً بمناسبة اليوم الوطني، على أن يشمل العرض 4 رحلات داخلية يومياً ما بين الرياض وجدة.

يُشار إلى أن شركة “طيران أديل” تأسست العام الماضي، ومقرها الرئيس هو مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويتوقع أن تبدأ رحلاتها في اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر الجاري