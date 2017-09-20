وظائف شاغرة في صحة الأحساء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأحساء عن توفر وظائف شاغرة للسائقين والمستخدمين وبند الأجور فمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة وحاصل على المؤهل المناسب لشغل الوظيفة التقدم عن طريق الموقع الرسمي لصحة الأحساء خلال الفترة من 28/12/1438هـ إلى 1/1/1439هـ حسب الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً صحياً وأن لايقل العمر للسائقين عن خمس وعشرون عاماً، و أن يكون لديه رخصة قيادة (عمومي) سارية المفعول، أن لايقل عمر المستخدمين عن عشرون عاماً.

أن يكون المؤهل الدراسي شهادة الكفاءة المتوسطة على الاقل وأن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل مع ضرورة ايضاح مقر السكن والعنوان.