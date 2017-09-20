180 ألف تطبيق تودّع “آيفون” و”آيباد” بسبب iOS 11 | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

180 ألف تطبيق تودّع “آيفون” و”آيباد” بسبب iOS 11

180 ألف تطبيق تودّع “آيفون” و”آيباد” بسبب iOS 11
فيفاء تك - متابعة

تفاءل مستخدمو “آيفون” بنظام التشغيل الجديد iOS 11 الذي أطلق مساء الثلاثاء، لكنهم سرعان ما اصطدموا بحقيقة أن النظام لن يدعم عشرات الآلاف من التطبيقات الذكية.

ولا يتوافق الإصدار الجديد من نظام التشغيل المخصص لهواتف “آيفون” وأجهزة “آيباد”، مع التطبيقات المبنية وفق هيكلية “32 بت” الموجودة على متجر “أبل” للتطبيقات، التي يقترب عددها من 200 ألف تطبيق.

وسيدعم نظام التشغيل الجديد فقط التطبيقات من نوعية “64 بت”.

وكانت “أبل” قد مهدت لمطوري التطبيقات، بأن عليهم الاعتماد على هيكلية “64 بت”، حتى لا تتعطل تطبيقاتهم في المستقبل.

ووفق “سكاي نيوز” فطبقاً لخبراء في مجال التطبيقات الذكية، فإن هناك أكثر من 187 ألف تطبيق يعمل على هيكلية “32 بت” في متجر “أبل”، تمثل 8 بالمائة من كل التطبيقات المعروضة.

ويعتقد أن “أبل” تنوي حذف جميع التطبيقات من نوعية “32 بت” من متجر التطبيقات مستقبلاً.

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