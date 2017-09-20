الرئيسية › محليات للطلاب والطالبات .. الآباء والأمهات .. 1:32 م, 29 ذو الحجة 1438 هـ - 20 سبتمبر 2017 مفيفاء أون لاين - متابعة Tweetللطلاب والطالبات ..الآباء والأمهات ..تطبيق رائع ويغنيكم :تطبيق المصحف المدرسي حسب المنهج المعتمد لجميع المراحل التعليمية ..معتمد من هيئة تقويم التعليم ويعمل على اندرويد و ايفون http://bit.ly/2ypBTRZ *تحميل مباشر*🔺*مع المميزات وفيديو توضيحي 🔺*شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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