للطلاب والطالبات .. الآباء والأمهات .. | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

للطلاب والطالبات .. الآباء والأمهات ..

فيفاء أون لاين - متابعة
للطلاب والطالبات ..
الآباء والأمهات ..
تطبيق رائع ويغنيكم :
تطبيق المصحف المدرسي حسب المنهج المعتمد لجميع المراحل التعليمية ..
معتمد من هيئة تقويم التعليم ويعمل على اندرويد و ايفون
*تحميل مباشر*🔺
*مع المميزات وفيديو توضيحي 🔺*

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