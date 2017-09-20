بلدية فيفاء تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم الوطني 87

تواصل بلدية محافظة فيفاء استعداداتها للإحتفال بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية استشعارا منها لأهمية الحدث ومكانة المناسبة .
وأوضح رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية تواصل العمل وبشكل مكثف لإكمال الاستعداد للاحتفال في يوم السبت .
حيث تقوم البلدية حاليا بتركيب الأعلام في الشوارع ومداخل المحافظة والمنتزهات وتزيين أعمدة الإنارة بعقود الزينة و بتركيب لوحات التهنئة .
مشيرا إلى أن البلدية ستنظم حفل أهالي فيفاء بالساحة الشعبية الذي سيشمل على العديد من الفعاليات من قصائد وكلمات وأوبريت وفنون شعبية ومرسم حر ومسيرة طلابية ومسابقات وجوائز وغيرها الكثير .
وذلك بمشاركة التعليم ولجنة التنمية والإدارات الأخرى ومشائخ وأهالي المحافظة
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