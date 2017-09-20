بلدية فيفاء تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم الوطني 87 | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

بلدية فيفاء تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم الوطني 87

بلدية فيفاء تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم الوطني 87
فيفاء - فيفاء أون لاين

 

تواصل بلدية محافظة فيفاء استعداداتها للإحتفال بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية استشعارا منها لأهمية الحدث ومكانة المناسبة .

وأوضح رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية تواصل العمل وبشكل مكثف لإكمال الاستعداد للاحتفال في يوم السبت .
حيث تقوم البلدية حاليا بتركيب الأعلام في الشوارع ومداخل المحافظة والمنتزهات وتزيين أعمدة الإنارة بعقود الزينة و بتركيب لوحات التهنئة .

مشيرا إلى أن البلدية ستنظم حفل أهالي فيفاء بالساحة الشعبية الذي سيشمل على العديد من الفعاليات من قصائد وكلمات وأوبريت وفنون شعبية ومرسم حر ومسيرة طلابية ومسابقات وجوائز وغيرها الكثير .
وذلك بمشاركة التعليم ولجنة التنمية والإدارات الأخرى ومشائخ وأهالي المحافظة

 

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