منح العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم العالي بوزارة التعليم

منحت الإدارة العامة للموارد البشرية، منسوبي التعليم العالي بوزارة التعليم، العلاوة السنوية اعتبارا من ١٤٣٩/١/١هـ .

وجاء في خطاب للمشرف العام على الموارد البشريةبوزارة التعليم أنه نظرا لإستحقاق الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية في التعليم العالي بوزارة التعليم فقد تقرر منحهم للعلاوة السنوية .

وأكّد «التعميم» وفقا الوئام أن منح العلاوة السنوية للمسميات الوظيفية السابقة يكون للمستحقين وفقاً للنظام وذلك بنقلهم إلى الدرجة التالية للدرجة المثبتين عليها وفق سلم الرواتب لتلك المسميات السابقة اعتباراً من تاريخ ١٤٣٩/١/١هـ.