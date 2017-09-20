بالصور:تكريم الطلاب الحاصلين على ١٠٠٪‏ بمكتب التعليم بصامطة

في يوم التكريم والتحفيز للطﻻب الحاصلين على المجموع الكامل 100% وعرفانا بما بذلوه من جهد وعمل وجد واجتهاد على شرف المساعد للشؤون التعليمية بتعلبم جازان ياسردويري ومديرمكتب التعليم بصامطة الدكتور علي محمد عطيف الذي هنا الطﻻب الممتفوقين واكد انهم فخر للوطن وﻻسرهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم وقدم شكره لكافة منسوبي المكتب وقسم اﻻرشاد على وجه الخصوص

من جهته القى المساعد للشؤون التعليمية بجازان اﻻستاذياسرالدويري كلمة اكد من خﻻلها ان التفوق رحلة مليئة بالجدواﻻجتهاد واشاد بدورولي اﻻمرواﻻسرة والمعلم والمرشد وفي هذاليوم تجنون الثماربتفوقكم والتفوق مفتاح الحياة متمنيا للجميع دوام التوفيق

وحضر مدير ادارة التوجيه والارشاد موسى عبده حلطاني

رئيس وحدة الارشاد التربوي بادارة التوجيه والارشاد محمود عبدالله الجارالله ورئيس وحدة التوجيه والارشاد بمكتب التعليم بصامطه الاستاذ

الفاروق علي مدخلي

وتم تكريم 17 طالبا حققوا المعدل الكامل100%