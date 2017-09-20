وزير الخارجية الفرنسي يُحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من استمرار حالة الاستقرار في ليبيا على أمن جيرانها وأوروبا .

وقال لودريان في مؤتمر صحفي بنيويورك اليوم بعد مشاركته في اجتماع خاص حول ليبيا في إطار أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ” لا يمكن السماح باستمرار حالة عدم الاستقرار السائدة في ليبيا، وما تحمله من تهديدات لجيران ليبيا، بل إلى أوروبا أيضًا” .

وجدد لودريان وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة التحديات التي يواجهها على رأسها القضاء على التهديد الإرهابي على أراضيه، والسيطرة على تدفقات الهجرة، مع استعادة الوحدة السياسية للبلد، كشرط لتحقيق أمنه واستقراره .

وعن زيارته الأخيرة إلى ليبيا قال لودريان: «زرت قبل أيام طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق. لقد رأيت انزعاجًا كبيرًا وسط السكان الذين يواجهون أزمات داخلية، ولذلك سنواصل بذل جهودنا من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل».