رفع الحجب عن تطبيقات الاتصالات المرئية والصوتية .. بعد ساعات من الآن

أكد عادل أبوحيمد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رفعَ الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت المستوفاة للمتطلبات التنظيمية في المملكة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التطبيقات المستوفاة للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات، وذلك بدءًا من غد الخميس 1 المحرم ١٤٣٩هـ الساعة 12.00 صباحاً.

وأبان أن البرامج المشمولة هي، فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانقو، وغيرها من التطبيقات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفاة للمتطلبات التنظيمية.

وأكد أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح كافة مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.