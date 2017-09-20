هذه هي تطبيقات الاتصالات التي سيرفع الحجب عنها غداً | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

هذه هي تطبيقات الاتصالات التي سيرفع الحجب عنها غداً

هذه هي تطبيقات الاتصالات التي سيرفع الحجب عنها غداً
فيفاء تك - متابعة

مفاجأة .. هذا الهاتف أفضل من آيفون الجديد

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات السعودية عادل أبوحميد أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات بدءاً من الساعة 12 مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف أن التطبيقات التي سيتم السماح باستخدامها ستشمل فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانغو، وغيرها من التطبيقات.
وقال إن رفع الحجب سيستثني عددا من التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*