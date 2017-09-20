هذه هي تطبيقات الاتصالات التي سيرفع الحجب عنها غداً

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات السعودية عادل أبوحميد أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات بدءاً من الساعة 12 مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن التطبيقات التي سيتم السماح باستخدامها ستشمل فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانغو، وغيرها من التطبيقات.

وقال إن رفع الحجب سيستثني عددا من التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية.