مساعد مدير التعليم يشيد بما شاهده  في مدارس صامطة  | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

خلال زيارته لمكتب صامطة

مساعد مدير التعليم يشيد بما شاهده  في مدارس صامطة 

مساعد مدير التعليم يشيد بما شاهده  في مدارس صامطة 
فيفاء أون لاين ـ جازان
أشادمساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية (بنين)  ياسر الدويري اليوم بما شاهده في مدارس محافظة صامطة وذلك خلال زيارته لمكتب التعليم بمحافظة صامطة التقى خلالها بسعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة الدكتور علي عطيف  واطلع على تقارير الزيارات الميدانية التي نفذها مدير المكتب والمشرفين في المكتب   كما أبدى مساعد المدير العام للتعليم ياسر دويري اعجابه بخطط مكتب تعليم صامطة في التوأمة  ودوام الفترات واطلع على الخطط الخاصة  بهذه المدارس  والبدائل التعليمية  واثنى على الحرص الذي شاهده من أجل تقديم أرقى وأسهل وافضل الحلول المناسبة الطلاب في محافظة صامطة من اجل تحصيل تعليمهم.

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