والد الاعلامي أنور حكمي الى رحمة الله | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

والد الاعلامي أنور حكمي الى رحمة الله

والد الاعلامي أنور حكمي الى رحمة الله
علي جابر - جازان

والد الزميل “انور حكمي” الى رحمة الله والعزاء بمزهره جازان

انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ دوسري حكمي والد الزميل الاعلامي انور حكمي – بمكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان – بعد معاناة طويلة من المرض وسيكون مقر العزاء بحي مزهرة منزل “جمال حكمي” بجانب المقبرة .

اسرة تحريرصحيفة ” فيفا أون لاين” التي المها النبأ تشاركهم مصابهم رافعة اصدق التعازي والمواساة للاستاذ أنور حكمي واخوانه وأخواته وكافة اسرة “حكمي” في وفاة والدهم ،سائلين المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهمهم جميعا الصبر والسلوان والاحتساب .
“إنا لله وإنا إليه راجعون “

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