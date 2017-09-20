شاهد:حفل أبناء الأستاذ/ أحمد بن محمد الثويعي الفيفي

الحمد لله مستحق الحمد خلق الخلق لعبادته وألف بين قلوب أوليائه والصلاة والسلام على النبي المصطفى والقدوة المحتذى أرشد أمته إلى الإجتماع ونهاهم عن الفرقة وبين أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه.أمابعد

وفود القبائل الحاضرة المشرفة لي في حفل زواج أبنائي بالقاعة الذهبية بخميس امشيط طريق الرياض يوم الأربعاء الثاني والعشرون من شهر ذي الحجة من عام ثمانية وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة والتسليم.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وفود القبائل المباركة تعجز معاني عباراتي عن وصفها لما في قلبي من حب وتقدير وتبجيل لكم كما تعجز عن وصف جمال حضوركم فأنتم كالغيث يلامس الأرض المجدبة فتنبت نباتا طيبا وأنتم النجوم المطلة في زينتها وحسن منظرها أنتم كالماء في جداوله والزهر في البستان فواح مقدمكم علينا زاد حفلنا نضرة فشرق وغرب ذكره فأنتم نجومه فأقول لكم أيها الوفود الكريمة أهل الجاه والمكانة .إن تواضعكم وإجابة دعوتنا نلنا به شرفا فلا أجد ماأقدمه لكم إلا دعوة بتوفيق صادقة وودا وحبا وحفظا لوفائكم لايتقادم بمرور الزمن ولا لنسيان إليه طريق جعلتم في قلبي نبضا يوحي بحياة الإجتماع وفي ذاكرتي سطرتم معاني الوفاءوفي أحاسيسي رسمتم صورة ثابت رسمها لجمع الكلمة ومعنى التواصل مع الاحبة وصور وفاء لاتغيب …لكن مهما سطرت بناني وأسعفتني مخيلتي فلن اجد لوفائكم ثمنا …دعائي لكم دائم أن يعظم الله لكم اجرا ويرفع لكم في العالمين قدرا وأن يحيطكم حفظا.تقبلوا مني ثناء وشكرا مع فائق التحية والإحترام .

اخوكم ومحبكم.أحمد بن محمد بن شريف الثويعي الفيفي. أبو عبد اللطيف.