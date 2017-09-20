وظائف شاغرة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني عن توفر فرص ووظائف شاغرة للعمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في عدد من التخصصات منها هندسية وإدارية وزراعية والخدمات المساندة ودعت الراغبين في التقديم لشغل تلك الوظائف زيارة الرابط التالي careers.rcjy.gov.sa.

واشترطت الهيئة الملكية ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً وأن تكون معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة مشيرة أن فترة التدريب ستكون بالهيئة الملكية بينبع الصناعية.