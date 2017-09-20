وظائف شاغرة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

وظائف شاغرة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية
فيفاء أون لاين - جازان

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني عن توفر فرص ووظائف شاغرة للعمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في عدد من التخصصات منها هندسية وإدارية وزراعية والخدمات المساندة ودعت الراغبين في التقديم لشغل تلك الوظائف زيارة الرابط التالي careers.rcjy.gov.sa.

واشترطت الهيئة الملكية ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً وأن تكون معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة مشيرة أن فترة التدريب ستكون بالهيئة الملكية بينبع الصناعية.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*