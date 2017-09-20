استطلاع رأي: ٢٧ ٪‏ مؤيدون لزيادة حصص النشاط و٦٥ ٪‏ معترضون

أظهر استطلاع نشره حساب مركز استطلاعات الرأي في “تويتر” وهو التابع لمركز الحوار الوطني؛ أن ٢٧ ٪ مؤيدون لزيادة حصص النشاط، بينما ٥٦ غير مؤيدين و١٧ ٪ محايدون.
وشارك في الاستطلاع ١٢٠٠؛ يمثل الأبناء منهم ٥٦٪، بينما الأمهات ٤٤٪، وتم تنفيذه خلال ٢٤ ساعة بمنهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة عشوائية.
وأظهر الاستطلاع أن ٥٤٪ من الآباء والأمهات أن أبناءهم لديهم استعداد مرتفع للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما ٩٪ من الطلاب لديهم استعداد منخفض، و٣٧٪ متوسط، وأن ٧٩٪ من الطلاب لديهم اهتمام بالانتظام في الأسبوع الأول للدراسة، و٢١ فقط من الطلاب غير منتظمين.
وأشار الاستطلاع إلى أن ٤٢٪ من طلاب التعليم العام استفادوا من البرامج التعليمية والترفيهية خلال فترة الإجازة، و٥٧٪ لم يشاركوا في هذه الأنشطة.
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