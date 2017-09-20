استطلاع رأي: ٢٧ ٪‏ مؤيدون لزيادة حصص النشاط و٦٥ ٪‏ معترضون | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

استطلاع رأي: ٢٧ ٪‏ مؤيدون لزيادة حصص النشاط و٦٥ ٪‏ معترضون

استطلاع رأي: ٢٧ ٪‏ مؤيدون لزيادة حصص النشاط و٦٥ ٪‏ معترضون
فيفاء أون لاين - متابعة

أظهر استطلاع نشره حساب مركز استطلاعات الرأي في “تويتر” وهو التابع لمركز الحوار الوطني؛ أن ٢٧ ٪‏ مؤيدون لزيادة حصص النشاط، بينما ٥٦ غير مؤيدين و١٧ ٪‏ محايدون.

وشارك في الاستطلاع ١٢٠٠؛ يمثل الأبناء منهم ٥٦٪‏، بينما الأمهات ٤٤٪‏، وتم تنفيذه خلال ٢٤ ساعة بمنهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة عشوائية.

وأظهر الاستطلاع أن ٥٤٪‏ من الآباء والأمهات أن أبناءهم لديهم استعداد مرتفع للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما ٩٪ ‏من الطلاب لديهم استعداد منخفض، و٣٧٪‏ متوسط، وأن ٧٩٪‏ من الطلاب لديهم اهتمام بالانتظام في الأسبوع الأول للدراسة، و٢١ فقط من الطلاب غير منتظمين.

وأشار الاستطلاع إلى أن ٤٢٪‏ من طلاب التعليم العام استفادوا من البرامج التعليمية والترفيهية خلال فترة الإجازة، و٥٧٪ ‏لم يشاركوا في هذه الأنشطة.

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