تعرف على “قاتل” الـ ” آيفون X “

كشفت تقارير إخبارية عديدة مجموعةً من الصور والمعلومات المسربة حول هاتف “جوجل” المرتقب “بيكسل 2″، أو كما تطلق عليه بعض المواقع “قاتل آيفون X”.

ويبدو من الصور المسربة أن شكل الهاتف سيكون ثورياً بصورة كبيرة؛ حيث سيجمع تصميمه بين الأبيض والأسود، أو الأبيض والأزرق أو الرمادي،

أما بالنسبة للمواصفات -علاوة على ما تم الكشف عنه من دعم الهاتف لتقنيات “الواقع الافتراضي”- فإنها ستوفر خاصية جديدة للاتصال السريع عن طريق الضغط على جانب الهاتف فقط، وهذا يتم لبعض الأرقام المحددة مسبقاً.

وكشفت التسريبات أيضاً عن السعر المتوقع طرح الهاتف الجديد به؛ حيث أشارت إلى أن نسخة “بيكسل 2” سعة الـ64 جيجابايت، ستُطرح بسعر 649 دولاراً؛ فيما ستطرح نسخة الـ128 جيجابايت، بسعر 749 دولاراً.

كما ستطلق “جوجل” أيضاً نسخة أكبر تحت اسم “بيكسل 2 إكس إل”، سيتراوح سعرها بين 849 إلى 949 دولاراً أمريكياً.