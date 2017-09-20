توقف السقيا عن اهالي مركز الجانبة بمحافظة الداير

يعاني أهالي مركزالجانبة التابع لمحافظة الدائر من عدم وجود متعهد لسقيا المياه من بداية السنة الهجرية المنتهية1438 مما وضع المواطنين في مأزق وخاصة أن هناك عوائل دخلهم صعب للغاية وأرامل وأيتام لا يستطيعون شراء صهاريج المياه لارتفاع التكاليف ووصول الصهريج ب600 ريال الى المنازل والدولة حفظها الله لم تدخر جهداً لخدمة المواطن في جميع المحافظات والمراكز بأعتماد مبالغ مالية طائلة لصالح سقيا المواطنين ..وهناك هاجس لدى المواطنين يكمن في توجه الادارة العامة للمياه بمنطقة جازان لالغاء متعهد السقيا الخاص بمركز الجانبة بحجة أن هناك محطة لتنقية المياه بالمركز جرى أنشائها مؤخراً متناسين بذلك أن تلك المحطة لا يوجد لها في الأصل مصادر مياه لتغذية المحطة حيث أن المواطنين بأنتظار أنشاء سد لتغذية المحطة بالمياه والذين يتمنون بالأ يطول مراحل أنشائه وهم يناشدون المسؤولين بأدارة المياه بمنطقة جازان بأعتماد السقيا لهم حيث أنهم أنحرمو منها لمدة عام كامل وعدم وضع هذه المحطة الغير مكتملة سبباً في حرمانهم هذه المكرمة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة وكفلت أيصالها للمواطنين لضمان حياة كريمة ..