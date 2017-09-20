إلتواء المبيض و الأنبوب لسيده حامل بالشهر السابع 

حضرت إلى قسم النساء و التوليد بمستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة مريضة حامل بالشهر السابع وهي تعاني من ألام اسفل البطن و بعد عمل الفحوصات اللازمة و منها الموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض تبين وجود تضخم في المبيض الأيمن مع تجمع دموي بتجويف البطن.

وتم إستكشاف جراحي للبطن حيث تبين وجود إستسقاء دموي بالغشاء البريتوني و إلتواء بالمبيض و الأنبوب الأيمن مع إحتقان دموى شديد بالمبيض الأيمن.

حيث تم فحص المبيض الأيمن بعد تصحيح الإلتواء تبين أن المبيض لا يحتوى على أى أكياس أو أورام صلبة. و هى من الحالات النادرة التى يحدث فيها إلتواء للمبيض و الأنبوب رغم عدم وجود أورام بالمبيض.

و عمل تثبيت للمبيض بواسطة تقطيب رباط المبيض الأيمن لمنع حدوث الإلتواء مستقبلا مع الحفاظ على المبيض و الأنبوب الأيمن.

و تم إعطاء المريضة العقاقير اللازمة لمنع إنقباضات الرحم للحفاظ على الحمل و منع الولادة المبكرة

و خرجت المريضة بعد أن تماثلت للشفاء و حالة الحمل مستقرة