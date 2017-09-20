بالصور:الدفاع المدني ينشر ثقافة الأمن والسلامة في مدارس مكة المكرمة 

ضمن الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والدفاع المدني بالعاصمة المقدسة شارك مدير العلاقات العامة والإعلام العقيد فهد الوذيناني بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ومساعد مدير مكتب التعليم بغرب مكة الدكتور عبدالله الزهراني في انطلاقة العام الدراسي الجديد وذلك بابتدائية البراء بن مالك .

وأوضح العقيد فهد الوذيناني خلال لقاءه مع طلاب المدرسة أن دور الدفاع المدني يتم من خلال تنفيذ اللقاءات الهادفة للميدان ونشر ثقافة الأمن والسلامة داخلها بالإضافة لتثقيف النشء عن أهمية معرفة أمور الأمن والسلامة في المنزل ومرافقه، موجهاً أولياء الأمور لمتابعة جاهزية وسائل وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وجاهزية مخارج الطوارئ والمصاعد والإضاءة منوهاً بالتعاون الدائم مع رجال الدفاع المدني ومدّ جسور التعاون للعمل على تعزيز الحسّ الأمني بين المواطنين وخصوصاً طلاب وطالبات المدارس

وأضاف أن الدفاع المدني يسعى لرفع ثقافة السلامة في المجتمع كون ذلك يأتي ضمن الخطوات الإيجابية والمتزامنة مع استراتيجية المنطقة بقيادة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة واهتمامه بقضايا السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وتأتي امتداداً لدعمه ومساندته لرفع معدلات السلامة للحد من الحوادث وتعليم يسعى لتحقيق السلامة في مدارسه وبين منسوبيه وفِي المجتمع كافة من خلال مثل الحملات النوعية الجيدة؛ شاكراً جهود إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وتعاونهم الدائم بما يحقق السلامة الدائمة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله الزهراني مساعد مدير مكتب التعليم بغرب مكة أن تعليم منطقة مكة يسعى جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية لإشعار الطالب وتوجيهه بأن رجل الأمن الأول هو المواطن؛ موضحاً أن هناك برامج توجيهية تعزّز القيم الرئيسة في نفوس الطلاب، وتنمي فيهم حبّ الوطن، في ظل الأمن والأمان اللذين تنعم بهما بلاد الحرمين الشريفين.

مشيراً لأهمية التعاون بين أولياء الأمور والجهات الحكومية ورجال الأمن وأن ذلك يعزز في نفوس الطلاب وجود الأمن والأمان والسلامة في المنزل والمدرسة والمجتمع عموماً، موجهاً شكره لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ولإدارة مدرسة البراء بن مالك الابتدائية على تهيئة الجو المناسب لثقيف أبنائنا الطلاب بأمور الأمن والسلامة مع بداية العام الدراسي الجديد متمنياً دوام السلامة للجميع .