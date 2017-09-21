أمير جازان بالنيابة يرعى حفل جمعية إحسان الطبية “شكراً لكم .. نص مليون إحسان “

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء الأمس الأربعاء الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٩ حفل جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالمنطقة تحت شعار ” شكرا لكم .. نصف مليون إحسان ” لتدشين مشروعات الجمعية الخيرية لعام ١٤٣٩ ، وذلك بقاعة الإحتفالات بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان .

حيث ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية سعادة الدكتور عبدالرحمن بن ناشب كلمة أوضح خلالها أن الجمعية مع مطلع العام الجديد تكمل عامها التاسع منذ تأسيسها بهدف تقديم خدمات علاجية مجانية بالمنطقة، والتي استفاد منها منذ تأسيسها ٥٠٦.٣٩١ مستفيداً من المرضى المحتاجين عبر منظومة عمل ومنهجية احترافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والخيرية وبكل كفاءة وفاعلية وتقديم منتجات متميزة ورائدة للمستفيدين ، مبرزاً جهود شركاء النجاح والداعمين للجمعية في أداء رسالتها السامية .

وأضاف أن مشروعات الجمعية تشمل تدشين مركز الإحسان للأعمال “وقف الجمعية” وتدشين عيادات نورة الملاحي للتأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي ، والعيادة المتخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وعيادة العيون المتنقلة ، وعيادة الباطنية والسكر المتنقلة ، وبختام كلمته أعرب عن شكره وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لرعاية حفل الجمعية وتدشين مشروعاتها الخيرية .

عقب ذلك شاهد الحضور فيلما عن نشاطات الجمعية في تقديم خدمات طبية للمحتاجين من المواطنين والمقيمين بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحية ،وذلك من خلال مشروعات الجمعية الخيرية التي شملت مشروع “سفير” لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية ومشروع “سند” لتأمين الأجهزة الطبية المرضى المحتاجين في منازلهم ومشروع “شفاء” لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين ، وكذلك مشروع الإستشاري لتقديم خدمات طبية استشارية للمرضى في القرى ، إلى جانب مشروع “رواد” لنشر التوعية الصحية ، ومشروع الرعاية المنزلية ، ومشروع “سكن” للسكن المؤقت للمرضى ، فضلا عن مشروع العيادات المتنقلة .

حيث قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز تبرعا للجمعيه بمبلغ نصف مليون ريال دعما منه للأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية .

وقدم عضو مجلس الإدارة بجمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان الدكتور خالد العطاس كلمة وضح فيها الشراكات المجتمعية مع الشركات ووزارة الصحة التي كان لها الدور البارز في نجاح جهود الجمعية في الفترة السابقة مقدما شكره للداعمين في شتى مناطق المملكة .

تلى ذلك عرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة الجمعية ويوثق انطباعات المرضى المستفيدين وماقدمته لهم .

ثم ألقى المهندس ماجد أبا نمر كلمة عن منسوبي اصحاب الشراكات مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان التي شكر فيها الدور الحكومي في تنمية وتطوير الجمعية في القطاع الطبي الخيري بشكل مستمر ، ووضح الشراكات المجتمعية التي وقعت منذ عام ١٤٣٠هـ مع وزارة الصحة بالرياض وحققت أهدافا بتخفيض تكاليف العلاج والحد من وقت الانتظار للمرضى أيضا .

ثم دشن سموه الكريم توقيع مذكرات اتفاقية مع جامعة جازان التي مثلها معالي الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني ومذكرة اخرى مع مستشفى القوات المسلحة بجازان الذي مثله العميد أحمد الحامضي .

وبنهاية الحفل تم تكريم الجهات الداعمة للجمعية من قبل سموه الكريم .