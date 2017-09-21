خاشقجي أصبح معارضا !

كتب _ جمال خاشقجي _ في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا يعبر فيه عن معارضته القبض على مجموعة أشخاص أعلنت عنهم رئاسة أمن الدولة السعودية في الأيام الماضية !

والسؤال : ومن سألك يا خاشق جي عن تأييدك أو معارضتك ؟

مثل هؤلاء الذين نعرفهم من أسمائهم ، ومن لون بشرتهم أحيانا ، ليس لديهم أي رابط من الولاء سوى للريال فحسب ، أما روابط الولاء للوطن ، فهم أبعد مايكونون عنها ، فليست لهم في بلدنا أية جذور تربطهم به غير الهوية الوطنية المؤقتة ، التي في الغالب يتخلصون منها عند هبة أدنى زوبعة .

وحتى الرابط الديني ، الله أعلم بمدى توثقهم به ، إذ لايرتفع الحس لديهم إلى درجة أن يفكروا في شرف انتمائهم إلى بلد المقدسات ولو بالهوية .

خاشقجي : من أصول تركية ، كان يعيش في أندونيسيا ،وهاجر الخاشق الأول أبوهم إلى مكة المكرمة قبل نحو مئة عام ، وكان تاجرا بارعا ، له من الأبناء : جمال ، وعدنان ، وسميره .

أما عدنان فتاجر سلاح معروف بعلاقاته مع اليهود خاصة ، ولاعب قمار من الطراز الأول . وسميره أخته كانت تكتب وتنشرباسم بنت الجزيره ، لعلها تقصد جزيرة سومطرة التي قدمت منها ، هام بها التاجر المصري محمد الفايد وتزوجها ، فأنجبت ( دودي ) بطل ديانا الزوجة السابقة لولي عهد بريطانيا ، والذين انتهت آخر فصول عشقهما في النفق المشهور بباريس .

وجمال هذا هو أحد عناصر تلك الأسرة ، كانت معظم كتاباته تنصب على انتقاد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عندما كان يترأس جريدة الوطن ، مماأدى إلى طرده منها شر طردة . فمثل هذا لايأتي منه خير، ولاأقصد أن له أي تأثير يذكر في المملكة ، ولكن هذا التنكر السريع لبلد ضمه واحتواه وعلمه ، بل وبوءه المنابر التي كان يبث سمومه عبرها ، يستوحى منه العبر .