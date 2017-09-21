ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني “87” تحت شعار رؤية وطن 

استقبل محافظ احد المسارحة اليوم الاربعاء 1438/12/29 قائد مجمع جحا التعليمي الاستاذ بدر محمد عطيف ورائد النشاط الاستاذ نوح احمد مجممي والطالب عبد المجيد علي عجيبي وولي امر الطالب الاستاذ علي عجيبي والذين قدموا لسعادة المحافظ هدية باسم منسوبي مجمع جحا التعليمي عبارة عن لوحة فنية وطنية تعبيرا من المجمع ومنسوبيه عن الولاء لله ثم لقيادة هذا الوطن الغالي داعين الله ان يحفظ الوطن واهله وان يديم عليه نعمة الامن والامان وقد عبر سعادة المحافظ الريثي لقائد المجمع عن شكره وتقديره لهذا الاهداء متمنيا عليه نقل تحياته الى كافة منسوبي المجمع

وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية.