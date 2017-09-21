بلدية صامطة تكمل استعداداتها للاحتفال بيوم الوطن

أكملت بلدية محافظة صامطة استعداداتها للإحتفال باليوم الوطني السابع والثمانون والذي يعد مناسبة عظيمة لإنطلاق حياة جديدة وحضارة مجيدة في بلادنا الغالية كما أنه رمز لبطولات تاريخية قادها المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله وسار على نهجه أبناؤوه البررة والإحتفاء به مما يعزز الإعتزاز بالدين والولاء للملك والإنتماء للوطن. حيث قامت البلدية بتهيئة مداخل المدينة والقرى والدوارات والساحات الرئيسية بالأعلام واللوحات الوطنية بما يتوائم مع قيمة المناسبة ومكانة المحافظة كذلك جهزت العديد من الفعاليات

سوف تكون خلال الاحتفال بعيد الوطن السابع والثمانون.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي دغريري أن البلدية أعدت إحتفالية شملت العديد من الفعاليات منها دورة العزم الرياضية ومهرجان الدراجات الهوائية ومهرجان المشي في ممشى البلدية بالإضافة للمنصات التفاعلية الخاصة بالتبرع بالدم والتثقيف والتوعية الصحية والبرامج التطوعية بالإضافة لريشة الفن وهي اللوحة الفنية التي يقوم برسمها رسامو المحافظة ولوحة الفخر والكرامة للشهداء في الحد الجنوبي وأشار إلى أن البلدية سوف تطلق مسابقة في وسائل التواصل الاجتماعية والجدار الألكتروني للتعبير من قبل الأهالي عن المناسبة وأهاب المهندس الجميع بالحضور والتفاعل مع الفعاليات مساء يوم السبت 3/1/1439هـ أمام مبنى البلدية في الساحة المهيئة لذلك .