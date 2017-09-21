“المجاهدين” تضبط عددًا من الأسلحة والحشيش بجازان

نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، ، في التصدي لعملية تهريب أسلحة وكمية من مخدر الحشيش بالقطاع الجبلي شرق المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبد الله قزيز؛ أن دوريات الفرقة الثالثة بفيفا بالقطاع الجبلي أحبطت عملية تهريب كمية من الأسلحة، حيث جرى إعداد الكمين اللازم فور توفر معلومات عن قيام مجموعة من المهربين بمحاولة تهريب أسلحة .

وأوضح بن قزيز، أن العملية أسفرت عن ضبط ٢٠ مسدسًا نوع جلوك و٢٠ مخزنًا في الموقع المسمى قوع ، .

وفِي عملية اخرى تمكنت الدوريات الراجله بالفرقة الثالثة بفيفا ودورية المعلومات الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بعد إعداد كمين محكم أسفر بضبط ٥٨ بلاطة حشيش والقبض على مهربها، تم إحالة القضايا إلى الجهات المختصة بعد إنهاء الإجراءات النظامية .

من جهته قال مدير عام فرع ادارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن رجال المجاهدين ماضون ببسالة لصد عمليات التهريب المتتالية حفاظًا على أمن الوطن تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد موجهًا شكره لمن أسهم في إحباط تلك العمليات حاثا الجميع لتكثيف وبسط الأمن في حدود مسؤولياتنا.