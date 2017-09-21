محافظ فيفاء بالنيابة يجتمع بمسؤولي الاتصالات في جازان

عقد محافظ فيافاء بالنيابة الأستاذ/ عبد الله الظافري إجتماع اليوم مع مساعد مدير المنطقة للاتصالات السعودية وذلك في مبنى الادارة العامة للاتصالات السعودية بخصوص مشاكل الاتصالات في فيفاء ، وكذلك مناقشة المشاريع المتعثرة وتحسين شبكة الاتصالات ووضع الحلول لاستئناف تنفيذ المشاريع اعتبارا من الاسبوع القادم .

حضر الاجتماع مدير المنطقة م. عبدالرحمن زيلعي و أ. عبده يحيى احمد فَقِيه مدير مكتب مدير المنطقة و مدير الدعم والمحافظة على العملاء أمجد يحيى ال عمر و من متابعة المشاريع والعلاقات الحكومية ادريس الامير.

هذا وقد نتج عن الأجتماع ، استئناف اربعة مشاريع متعثرة ستحسن الشبكة والاتصالات بشكل عام .

الجدير بالذكر ان مسؤولي الشركة قد وعدوا بمباشرة عملها في فيفاء اعتبارا من الاسبوع القادم بمشيئة الله