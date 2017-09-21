محافظ فيفاء بالنيابة يجتمع بمسؤولي الاتصالات في جازان | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

محافظ فيفاء بالنيابة يجتمع بمسؤولي الاتصالات في جازان

محافظ فيفاء بالنيابة يجتمع بمسؤولي الاتصالات في جازان
فيفاء أون لاين ـ فيفاء
عقد محافظ فيافاء بالنيابة الأستاذ/ عبد الله الظافري إجتماع  اليوم مع مساعد مدير المنطقة للاتصالات السعودية وذلك في مبنى الادارة العامة للاتصالات السعودية بخصوص مشاكل الاتصالات في فيفاء ، وكذلك مناقشة المشاريع المتعثرة وتحسين شبكة الاتصالات ووضع الحلول لاستئناف تنفيذ المشاريع اعتبارا من الاسبوع القادم .
حضر الاجتماع مدير المنطقة م. عبدالرحمن زيلعي و أ. عبده يحيى احمد فَقِيه مدير مكتب مدير المنطقة و مدير الدعم والمحافظة على العملاء أمجد يحيى ال عمر و من متابعة المشاريع والعلاقات الحكومية ادريس الامير.
هذا وقد نتج عن الأجتماع ، استئناف اربعة مشاريع متعثرة  ستحسن الشبكة والاتصالات بشكل عام .
الجدير بالذكر ان مسؤولي الشركة قد وعدوا بمباشرة عملها في فيفاء اعتبارا من الاسبوع القادم بمشيئة الله

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