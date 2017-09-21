صحة جازان تدشن الحملة الوطنية للتعايش مع الأمراض المزمنة | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

صحة جازان تدشن الحملة الوطنية للتعايش مع الأمراض المزمنة

صحة جازان تدشن الحملة الوطنية للتعايش مع الأمراض المزمنة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

افتتح مدير عام صحة جازان الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني بحضور المساعد للخدمات الطبية المساندة الصيدلي علي بن أحمد الحمزي الحملة الوطنية للتعايش مع الأمراض المزمنة والتي تقيمها صحة جازان بالتعاون مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي.

وتركز الحملة التي تم تدشينها في الراشد مول بجازان مساء الأربعاء ٢٩ ذو الحجة وتستمر لمدة يومين على أهمية المحافظة على استخدام الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بالطريقة الصحيحة ومخاطر عدم الالتزام بذلك على صحة المرضى، كما تركز الحملة على تثقيف زوار المعرض بالمعتقدات الخاطئة عن الأدوية والأسباب التي قد تجعل المريض لايلتزم دوائياً، وكذلك أساليب تحسين الالتزام بالأدوية.

ويشارك في الحملة التي تصادف يوم الصيدلي السعودي عدد من المتخصصين والمتخصصات في الصيدلة والعاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتشرف الإدارة المساعدة للخدمات المساندة ممثلة في ادارة الرعاية الصيدلية على الفعالية.

وقد تواجد على هامش الفعالية ركن مخصص للرضاعة الطبيعية لتثقيف الزائرات عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في حماية صحة الطفل والأم.

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