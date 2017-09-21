في أدبي الأحساء أكثر من 60 شابا و شابة يطلقون  لجنة وطن الشبابية للثقافة و الإبداع 

يبادر أكثر من 60 شابا و شابة اشهار حفل لجنة وطن الشبابية للثقافة و الإبداع إحدى لجان النادي الادبي بالأحساء يوم الثلاثاء الموافق 6 محرم القادم في مقر النادي بحضور عدد من المثقفين و المثقفات من مختلف مناطق المملكة .

وكما صرح رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري في وقت سابق بأنه انطلاقا من رسالة نادي الأحساء الأدبي ، ودوره في استقطاب الشباب والإستفادة من طاقاتهم الشابه فيما يخدمهم ويخدم الدين والوطن أقر مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي تشكيل اللجنة الشبابية ضمن لجان النادي تحت مسمى ( اللجنة الشبابية للثقافة و الإبداع ) كما يأتي من أولويات أهداف هذه اللجنة تقديم المشاركات الإبداعية التي ترقى بذائقة أبنائنا وبناتنا من الشباب والشابات وتنمية مواهبهم الأدبية والثقافية والمعرفية وتعويدهم على تحمل المسؤولية وإتخاذ القرار .

وذكر الدكتور الشهري : أن هذه اللجنة شبابية بحتة تعمل تحت مظلة النادي لما لمسنا في مجلس الإدارة من الإقبال الشديد من قبل هؤلاء الشباب للاشتراك في هذه اللجنة ولكي يكون العمل منظما ومنضبطا فقد تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد الأولويات والمسؤوليات لأبنائنا وبناتنا الشباب والشابات الذين تشرف النادي بحضورهم وتفاعلهم

وحبهم لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم ، ولذلك سارع مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي إلى احتضان هؤلاء الشباب ودعمهم وتوجيههم ، واللجنة مفتوحة لانضمام من يريد من شباب وشابات المنطقة الشرقية والنادي يسعد جدا بهذه اللجنة التي ستقوم بإذن الله بالمأمول منها بما يخدم الوطن ويرقى بذائقة وإبداع الشباب وانسجاما مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الحريصة دائما على احتضان الشباب وتقديم كل ما هو مفيد لهم والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم

وفي ذات السياق أكد رئيس اللجنة الأستاذ عبدالمجيد العمري بأن إنطلاق اللجنة من نادي الأحساء الأدبي يأتي من حرص الشباب أولاً على خدمة وطنهم و دينهم و مجتمعهم وحرص أدبي الأحساء على رأسهم الدكتور ظافر الشهري على أحتواء الشباب الذين أثبتوا أبداعاتهم في العديد من المجالات بشكل منظم وبنسق واضح .

وعن اللجنة قال تتألف من عدد من الشعب الفرعية منها الاجتماعية و الفنية و الإعلامية و الأدبية و المسرحية وقد تم حتى الان أحتواء أكثر من ٦٠ شاباً وفتاة كما ترحب اللجنة بكل من يود الإنضمام لها والجميع يرحب بأي شاب و شابة لديه حس إبداعي يسعى في توظيفه لخدمة هذا الوطن كما سوف تنطلق أعمال اللجنة بعد حفل الاشهار بالعديد من البرامج و المبادات و الشراكات المجتمعية