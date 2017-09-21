غرفة الخرج تشارك الأهالي احتفال اليوم الوطني 87 بمعرض تشكيلي للفنان العالمي الخزيم المقام بالبرج

تشارك غرفة الخرج ضمن الاحتفالات أهالي محافظة الخرج وعلى شرف سعادة المحافظ المكلف الأستاذ مساعد الماضي بذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة بمعرض تشكيلي للفنان العالمي عثمان بن محمد الخزيم مصاحب لبرنامج الفعاليات المعد والمقام ببرج الخرج مساء يوم السبت 03/01/1439هـ الموافق 23/09/2017م يحكي قصة المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ولوحات فنية وورشة عمل , برعاية من شركة المراعي وعدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية ورجال المال والأعمال بالمحافظة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الاستاذ رشيد بن محمد الخرجي أن اللجنة المشرفة على الفعاليات أعدت برنامج كاملاً للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 87 تحت شعار “عشت ي وطن” يتضمن الاحتفال على فقرات ترفيهية متنوعة تتوزع ضمن الفعاليات ما بين أوبريت” بناء وطن ” و ” وطن المجد ” وكذلك تكريم أبناء الشهداء والألعاب النارية والعرضة النجدية وفعالية مصاحبة كمشاركة الفود ترك والأسر المنتجة والحرفيين ولوحة رسم وطنية ومسابقة أفضل زي وطني ومجلس الشعراء والذي يبدأ من بعد صلاة المغرب والحفل الرسمي بعد صلاة العشاء مباشرة .

وعبر الامين العام لغرفة الخرج المهندس منصور بن حمود العماج ، بهذا اليوم الكبير وحث الجمهور الكريم بالتواجد بمقر الاحتفالات ببرج الخرج لان هذا اليوم يمثل يوم الوطن لكل السعوديين وفرحة لنا جميعاً تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .