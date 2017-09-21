احتفاء ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي باليوم الوطني 87

في صباح هذا اليوم الخميس أول أيام العام الجديد 1439 هـ احتفت ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي

بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود ..

فمع بداية الطابور الصباحي تم توزيع أعلام وشعارات اليوم الوطني

وبدأ البرنامج بإذاعة صباحية مميزة كان جل فقراتها عن تاريخ المملكة العربية السعودية وإنجازاته في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والرياضية

وبعد الإذاعة قام قائد المدرسة بإلقاء كلمة عن وطن العطاء والنماء وما تحقق لوطننا من إنجاز في نجاح حج هذا العام وما يسطره رجال أمننا داخل البلاد وعلى حدودها من صد المجرمين الذين يهدفون لزعزعة أمن هذا الوطن وإن ما يتحقق من توالي الانتصارات إلا بتوفيق الله عز وجل وتمسك قيادتنا بشريعة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم حث أبنائنا الطلاب على الاعتزاز والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة وتجاهل كل من يشكك أو يحرض على كفاءة قادتنا .

وتفاعل وكيل المدرسة مو الموقف قائلا :

إن الاحتفال باليوم الوطني لا يقتصر على المنازل والساحات والفعاليات العامة فقط ، بل للمدرسة أيضاً دور كبير في ترسيخ مفهومه لدى أبناء الوطن الغالي لمعرفة التضحيات والبطولات التي خاضها أجدادهم بهدف توحيد البلاد تحت راية واحدة ، والجهود التي بذلت لإعمار وإنشاء المدن ، وتوفير كافة سبل الراحة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن .

وبعدها قام المرشد الطلابي برفقة أمين المصادر بأخذ الطلاب إلى معرض المدرسة وعرض بعض الفيديوهات المرئية عن ملوك المملكة العربية السعودية وبعض إنجازاتهم وعمل المسابقات الثقافية التي تهدف إلى التنافس الشريف بين الطلاب .

وتخلل الحفل فقرات رياضية ومسابقات ثقافية وتوزيع الهدايا .