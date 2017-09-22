عندما امارس الضحك على ذاكرتي

من المضحك العجيب المحبط للمتفائل في ذات الوقت أن تكون صادقا مع من حولك محبا لهم تفصح لهم بمكنون صدرك من كلمات الحرص التي قد تصيب فيها أو تخطئ ثم تصبح محل سخرية المجتمع ومحل الإستهزاء حيث يقزم الخير فيك ويحجم الخطاء البسيط ليطغى على الإيجابيات .

ما دعاني لهذا الموضوع

حقيقة نقاشات صوتية جرت في أحد المجموعات وكنت مشاركآ فيها مع غيري بحسن نية وحرص يعلم الله وكأني بين اخوة لي وما هي إلا ساعات وأجد احد مقاطعي الشخصية يتم تداولها في القروبات والكل يتفنن في اساليب السخرية والإستنقاص والتهكم .. !!

فضحكت على ضعف ذاكرتي حيث نسيت عند تسجيل المقطع ذلك الموقف الذي تعرضت له قبل عشر سنوات في إمارة فيفاء عندما كنت اصول واجول بكل إمكانياتي للمطالبة لأهالي فيفاء بحقهم من متعهد المياه حيث كان معي كشف فيه ٦٠٠ أسم عائل اسرة من فيفاء مع ارقام سجلاتهم المدنية موقعين على عدم وصول مستحقاتهم من المياه لفترة ست أشهر فحدد موعد للقاء اللجنة في مركز فيفاء ولم يحظر من الست مئة رجل إلا ٥٠ تقريبا وعند وصول اللجنة وبعد ان اشتد الجدال ضاع الخمسين لم نجد الا عشرة اشخاص !!

وقفوا إلى أن تم توقيع المحظر !؟

اما ال ٥٩٠ شخصا فعادوا ادراجهم وكأن الامر لا يعنيهم ليجعلوني في الموقف المحرج بأن الاعداد المعلن عنها في صحيفة الوطن غير صحيح

بعدها وقع لي سته مشايخ بعدم وصول إحتياجاتهم وحقوقهم من المتعهد فقام ثمانية مشايخ بتكذيبهم والإصطفاف مع المقاول ..

نسيت فعلا عندما قطع الكهرباء عن فيفاء فترة ونشرت في صحيفة الوطن وعند تشكيل لجنة وقع البعض انه لا صحة للخبر رغم انهم متضررين من ذلك .

نسيت عندما كتبنا عن انتشار الملاريا ونفوق المواشي بسبب رش السموم في وادي ضمد قبل اكثر من ٧ سنوات وعند استدعائي من امير المنطقة وتشكيل لجان انكر المتضررين لولا الله ثم معلمة في احد المدارس زودتنا باحدعشر تقرير عن وجود ١١ حالة مصابة بالملاريا حينها !!

وفي الاخير ثبت حقيقة كل ما نشرته رغم انكار المتضررين الذين لم يجدوا تعويضا او أي تفاعل مع وضعهم ..

نسيت قضايا كثيرة اثبتت لي أن مجتمعنا يعاني من هشاشة داخلية عند الحاجة في الإصطفاف في جانب الحق بل كثير ممن يقدم التنازلات حتى في حقوقه الخاصة وعلى سبيل المثال النقل المدرسي الذي اصبح محل غنيمة للشركات بعد ان اكل المقاول قبل سنوات حقوق ابناء فيفاء منهم من خسر فوق ٢٠٠ الف ريال وعند المطالبة انطلقوا جميعا ثم تساقطوا كأوراق الخريف لم يبقى الا واحد هو اقل من خسر منهم واكثر صمودا حيث احترمه المقاول المختلس وقال تعال سأدفع لك حقك انت وفكني شرك فرفض الا بحقوق من خلفه ممن اكتفوا بالتجمهر !؟ وهم الاكثر تضررا .

وها هم اهالي فيفاء وخاصة الضعفاء يعانون من دفع مبالغ باهضة لنقل أبنائهم .

لماذا يا مجتمعنا العزيز ؟؟؟؟؟

نشمر عن سواعدنا ونزمجر على بعضنا ويأتي من الخارج من يغنمنا دونما زفير او شهيق ممتعض او مستاء إلا من قليل جدا؛ اعتقد انه يجب أن لا تلوموني على حرصي علينا من أي خطر قد يحيط بنا بعد كل ما شاهدته وتابعته من واقع فعلي

فما كتبته سابقا وسجلته من مقاطع ما كان الا من واجبي الإعلامي في تحفيز المجتمع وشحذ همهم لتصحيح الاخطاء وتوحيد الكلمة والصفوف ونبذ كل الخلافات الداخلية الذي تمنيت ان يأتي منهم من هو اكثر حكمة وبلاغة وصوتا فلن يصل الصوت عبر المطالبة باجتماع فقد تكون وسائل التواصل هي الاقرب لإيصال ما في النفس.

وطلبي الأخير قبل الختام تذكروا الاخطاء التي دفع ثمنها كثيرا ابناء فيفاء منذ دخول اهل اليمن فيفاء إلى غير ذلكم و طلبي أن لا تزرعوا في شبابنا وابنائنا العنصرية والانانية وعادات التنازلات الجبانة لعلهم يصلحون ما افسده الدهر .

وفي المجتمع سبائك ذهبية غالية لا تطمروها بتراب السذاجات والهمجية واصحاب العقول والنفوس الهشة .

واعتذر على الإطالة

ودمتم بخير