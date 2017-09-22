محافظ أملج يرعى احتفال مركز الشبحة باليوم الوطني

يرعى سعادة محافظ املج الاستاذ زياد البازعي يوم الخميس القادم الموافق 8 محرم من العام التاسع والثلاثون والاربعمائة والف من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم احتفال مركز الشبحة وقراها ومراكزها المجاورة بمناسبة اليوم الوطني

حيث تقيم لجنة التنمية السياحية بالشبحة وبمشاركة البلدية والشرطة والمجمع التعليمي احتفال كبير بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية

وتقام الفعاليات في مقر المركز الحضاري للاحتفالات بالشبحة

واوضح رئيس لجنة التنمية السياحية بالشبحة رئيس المركز محمد بن صميط الجهني

ان انطلاق الفعاليات سيكون عند الساعة الرابعة عصرا بمسيرة وطنية للهجن والخيل وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية حيث تكون نقطة البداية من دوار السليمية جنوب مركز الشبحة وصولاً الي مقر الاحتفالات بالمركز الحضاري

واضاف الجهني ان ابرز ما يميز فعاليات اليوم الوطني هي مشاركات ابناء المنطقة لتجديد الولاء والانتماء واسترجاع ذكرى تاريخنا المجيد على يد المؤسس طيب الله ثراه

وذلك عبر العديد من الفعاليات منها

مسرحية وطنية من بطولة عدد من ابناء الشبحة تحكي بين الأمس واليوم واستديو للوطن بمشاركة عدد من كبار السن بمنطقة الشبحة ومسابقة وطنية جوائزها من انتاج الأسر المنتجة والتي تشارك في الاحتفال باليوم الوطني بمنتجات عديدة تحمل شعارات اليوم الوطني وصورة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

وفقرات اخرى نسعى من خلالها الي ترسيخ هذه المناسبة حيث يحضر الشعر والشيلات والموروث الشعبي

والكلمات الخطابية للفخر بالوطن وبمنجزاته

وأكد بن صميط ان الاستعدادات تجري منذ اسبوعين لهذه المناسبة لتظهر بالشكل المطلوب وتم تشكيل العديد من اللجان المنبثقة من اللجنة الرئيسية لتنمية السياحية بالشبحة وذلك حرصاً لتظهر الفعاليات بالمظهر اللائق