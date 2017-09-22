اتحاد المبارزة ينطلق ببطولة “شموخ وطن”

أطلق الاتحاد السعودي للمبارزة اسم ” شموخ وطن” على بطولة المملكة تحت 20 سنة (فرق وفردي) للأسلحة الثلاث”اولي بطولات الموسم الرياضي”، التي ستنطلق يوم غد على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام. ويأتي إطلاق مسمى ” شموخ وطن” تزامنا واحتفالا باليوم الوطني ال ٨٧ للمملكة العربية السعودية. وسيشارك في البطولة 104 لاعبا من 9 أندية وهي تيماء وعكاظ والوطني والصواب والهدى والنور والنهضة والجزيرة ومدارس الرياض. وستشهد البطولة مشاركة اول مجموعة من الحكام المستجدين الذين تم اعتمادهم بعد اجتيازهم للدورة التي أقيمت نهاية الموسم الماضي.