بالصور:كرنفال يوم وطني ( 87 ) مميز بمدارس الفرقان بمراحلها الثلاثة بمكة المكرمة

تحت رعاية المشرف العام على مدارس الفرقان بمكة المكرمة ( المنظومة التربوية والتعليمية ) سعاة الأستاذ / عبدالله حجازي –

وبحضور مساعد مدير مكتب التعليم بغرب مكة ( للشؤون التعليمية ) سعادة الدكتور / عبدالله الزهراني –

والأستاذ / طالع عسيري – ( مدير إدارة خدمات المستفيدين للتعليم الأهلي ) –

والأستاذ / سمير هزازي ( قائد المرحلة الثانوية ) والأستاذ / عدنان الأفغاني ( قائد المرحلة المتوسطة ) – والأستاذ / محمد الرحيلي ( قائد المرحلة الإبتدائية )

وبمشاركة الإداريين والمشرفين والمعلمين والوكلاء ورواد الأنشطة , ومشاركة الإعلاميين , والطلاب بمراحلها الثلاثة ( الثانوية والمتوسطة والإبتدائية ) ,

بدأت فعاليات كرنفال اليوم الوطني ( 87 ) بالنشيد الوطني , تلا ذلك عروضا رياضيا مشوقا , نالت استحسان الجميع .

بعدها أفتتح سعادة الدكتور / عبدالله الزهراني – والمشرفين التربويين ومدراء المدارس المرسم الحر الخاص باليوم الوطني , حيث تجول في أرجائه , وتم التوقيع على الأعمال الفنية واللوحات والمجسمات , تشجيعا وتحفيزا للطلاب , وأخذ الصور التذكارية معهم .

بعدها بدا الحفل الخطابي بهذه المناسبة السعيدة , حيث شارك طالب من المرحلة الثانوية بالقرآن الكريم , تلا ذلك كلمة عن اليوم الوطني , ثم مسابقات ثقافية للطلاب والهدايا الفورية للفائزين من قبل المشرفين , تلا ذلك مشهد مسرحي بعنوان : ( آسف يا وطني لأني آذيتك ) شارك بها طلاب من المرحلة المتوسطة نالت إستحان الجميع , كما ألقيت قصيدة باللغة العربية الفصحى شارك بها الطالب / فهد بن عبدالعزيز بعنوان : ( سعودي ) – ثم شارك بعدها نخبة من طلاب المرحلة الإبتدائية بلوحات جماعية تحت عنوان : ( وطني ) , بعدها شارك طلاب المرحلة الثانوية بكلمات عن رؤية المملكة ( 2030 ) في التعليم , بعدها ألقيت لوحة جماعية من طلاب المرحلة المتوسطة تحت عنوان : ( سلمان الشهامة ) , كما شارك الأستاذ / مصطى الجفري مع طلاب المرحلة الثانوية بمجس ترحيبي وآخر عن حب الوطن وأهازيج متنوعة نالت استحسان الضيوف , كما شارك الطلاب من المراحل الثلاثة بمشاركات حرة تعبيرا عن حب الوطن والقيادة الرشيدة , كما استمع الجميع إلى كلمة القائد التربوي الأستاذ / سمير هزازي – حيث أوصى الطلاب على حب الوطن , وحفظ الممتلكات , وعدم العبث بها , والإهتمام بالجانب التحصيلي للعلوم في المدراس , ورفع راية العلم والتعليم في جميع المحافل الدولية , وأثنى على المشاركات الطلابية في هذا اليوم البهيج .

بعدها شارك ضيف الحفل سعادة الدكتور / عبدالله الزهراني – بكلمة ضافية – , حيث حمد الله وأثنى عليه , وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم , وقال : كم أنا سعيد برؤية أبنائنا الطلاب في هذه المنظومة التربوية والتعليمية بمراحلها الثلاثة , وبمشاركاتهم وإبداعاتهم في هذا الكرنفال الوطني ( 87 ) حيث شاهدنا بما يثلج الصدر , من ابداعات أنامل طلابنا في المرسم الحر , وأيضا إبراز مواهبهم وأفكارهم وإبداعاتهم في العروض الرياضية والمشاهد المسرحية والأهازيج واللوحات الجماعية والقصائد الشعرية وكلماتهم عن حب الوطن والقيادة الرشيدة , كما أثنى على هذا التنظيم الرائع والمميز في الإحتفاء باليوم الوطني وتفعيله في جميع البرامج الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية , بعدها تم تكريم سعادة الدكتور / عبدالله الزهراني – والأستاذ / طالع عسيري – من قبل المشرف العام سعادة الأستاذ / عبدالله حجازي – بدروع تذكارية , كما تم تكريم الطلاب والمعلمين والمشرفين بهدايا تذكارية بهذه المناسبة السعيدة , وأخذت الصور التذكارية مع الضيوف الكرام بعد نهاية الحفل .