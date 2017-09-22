محافظ المسارحة في ذكرى الوطن: اليوم الوطني فرصة لترسيخ قيم المواطنة الحقيقية

قال محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة: في ذكرى الوطن نستشعر تلك البطولات العظيمة التي خاضها المؤسس جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه ورجاله المخلصين لتوحيد هذه البلاد، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، ليكمل مسيرة الخير والنماء والازدهار، من بعده أبناءه البررة جاعلين من الكتاب والسنة شرعة ومنهاجاً لهم في حكمهم.

وأضاف : ونحن إذ نعيش فرحة هذا اليوم الغالي الذي يرسخ قيم المواطنة الحقيقية نجدد الولاء والطاعة لولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً في سبيل تنمية الوطن وتسخير مقوماته لكل مايكفل للمواطن السعودي رغد العيش والحياة الكريمة، وقد شهدنا جميعاً تلك التحولات الملموسة و المهمة على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتعليمية والثقافية لتكون مواكبة لما جاءت به الرؤية الوطنية 2030.

و استطرد : بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن أتقدم باسمي ونيابة عن أهالي محافظة أحد المسارحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود.

داعياً الله تعالى في الختام أن يحفظ على المملكة نعمة الأمن والأمان وينصر الجنود البواسل المرابطين على الحدود والذين يسطرون أقوى الملاحم للدفاع عن الدين والوطن.